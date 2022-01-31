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20 минут назад

The Times: Британия планирует ввести новые санкции против компаний из России

Британские власти рассматривают возможность введения новых санкций в отношении российских компаний и физических лиц в связи с Украиной. Об этом пишет газета The Times.

The Times: Британия введет санкции против россиян
Фото: ReutersReuters

По информации газеты, планируется установить запрет на въезд в Британию в отношении лиц и компаний, представляющих «стратегическое значение» для российского руководства.

Как заявил источник газеты в британском МИД, министр иностранных дел королевства Лиз Трасс «хочет придать вес предупреждением Кремлю» о том, что «любое вторжение» приведёт «к серьёзным экономическим убыткам», передаёт РИА Новости.

Ранее издание The Telegraph писало, что Великобритания занимается разработкой ограничений в отношении России в случае эскалации напряжённости вокруг Украины, не исключается отключение страны от международной платёжной системы SWIFT.

В РФ ответили на угрозы Лондона изъять имущество олигархов

При этом Bloomberg писал, что в Германии выступили за исключение ограничений в энергетической сфере из нового пакета санкций в отношении России.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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