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1 час назад

В Канаде протестующие дальнобойщики направляются к Оттаве. Видео

Колонна канадских дальнобойщиков, протестующих против ковидных ограничений, движется к столице страны.

В Оттаве стартует масштабный антиправительственный митинг водителей грузовиков и сил, которые их поддерживают. Дальнобойщики требуют отменить новый пакет антиковидных ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался отменять введённые меры и назвал митингующих «маргинальным меньшинством».

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