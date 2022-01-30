В Канаде протестующие дальнобойщики направляются к Оттаве. Видео

В Оттаве стартует масштабный антиправительственный митинг водителей грузовиков и сил, которые их поддерживают. Дальнобойщики требуют отменить новый пакет антиковидных ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США.