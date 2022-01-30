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12 минут назад

В Чехии уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице

Сотрудники администрации президента Чехии Милоша Земана во время проведения архивных работ вместе с устаревшими документами уничтожили важный отчет. В нем приводилась подробная информация о взрывах на военных складах в деревне Врбетица, в которых обвиняют спецслужбы РФ. Об этом сообщает радио Český rozhlas со ссылкой на источники в администрации президента и следственной группе.

В Чехии уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице
Фото: Полиция ЧехииПолиция Чехии

Об этом стало известно после того, как на прошлой неделе сотрудники полиции направили запрос в администрацию президента. Они попросили представить им для стандартной проверки секретный документ, направленный в ведомство 7 апреля 2021 года.

В Чехии бывшего военного России заподозрили в причастности к взрывам во Врбетице

Криминалисты собирались изучить его на предмет обнаружения на страницах отпечатков пальцев и ДНК чиновников, у которых нет доступа к особой информации.

Из администрации поступил отказ. В нем сообщалось, что особо важный отчет якобы случайно был уничтожен вместе с документами, у которых истек срок хранения.

Сотрудники президентской администрации уверенно заявили, что лица без специального допуска к отчету доступа не имели. Документ был ликвидирован в конце прошлого года в присутствии специальной комиссии.

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