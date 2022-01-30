В Чехии уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице

Сотрудники администрации президента Чехии Милоша Земана во время проведения архивных работ вместе с устаревшими документами уничтожили важный отчет. В нем приводилась подробная информация о взрывах на военных складах в деревне Врбетица, в которых обвиняют спецслужбы РФ. Об этом сообщает радио Český rozhlas со ссылкой на источники в администрации президента и следственной группе.

Фото: Полиция Чехии Полиция Чехии

Об этом стало известно после того, как на прошлой неделе сотрудники полиции направили запрос в администрацию президента. Они попросили представить им для стандартной проверки секретный документ, направленный в ведомство 7 апреля 2021 года.

Криминалисты собирались изучить его на предмет обнаружения на страницах отпечатков пальцев и ДНК чиновников, у которых нет доступа к особой информации.

Из администрации поступил отказ. В нем сообщалось, что особо важный отчет якобы случайно был уничтожен вместе с документами, у которых истек срок хранения.