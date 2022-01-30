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20 минут назад

Китаю предрекли новую вспышку коронавируса

Ситуация с распространением штамма «омикрон» в мире остаётся крайне тяжёлой. Нельзя исключать, что предстоящие в Китае недельные каникулы в связи с Новым годом по лунному календарю и предстоящая Олимпиада в Пекине спровоцируют новую вспышку коронавируса в стране. Об этом рассказали изданию Global Times опрошенные эксперты.

Китаю предрекли новую вспышку коронавируса
Фото: © Тимур Ханов/ПГ© Тимур Ханов/ПГ

Накануне массового празднования китайцами Нового года и старта Олимпийских игр в Пекине китайские власти отчитались, что вспышки коронавируса в КНР удалось локализовать. Отдельные появляющиеся очаги носят незначительный характер и контролируются медиками.

Однако предстоящие каникулы могут спровоцировать осложнение эпидемической ситуации. Основные риски несут массовая миграция населения, которое отправляется из крупных городов к себе на малую родину, а также традиционные массовые посещения ресторанов гражданами, сообщили изданию в Государственном комитете по здравоохранению.

Для предотвращения возможных вспышек коронавируса власти идут на жёсткие меры. Особенно это касается столицы Китая, которая готовится провести Олимпиаду. Жителям мегаполиса настойчиво рекомендуется не выезжать за его пределы. Тем же, кто решится поехать домой, придётся столкнуться с рядом препятствий при возвращении.

Так, на 14 дней въезд в Пекин запретят гражданам, оказавшимся в регионах, где зафиксируют очаги COVID-19. Всем остальным придётся сдавать тест на заболевание за 48 часов до возвращения, а потом в течение 72 часов после приезда встать на учёт в местном органе по борьбе с эпидемией. «Отказникам» обещают сменить с зелёного на жёлтый «код здоровья» на мобильных телефонах (отражает степень эпидемической опасности владельца), что существенно ограничит в правах.

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