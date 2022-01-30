Китаю предрекли новую вспышку коронавируса

Ситуация с распространением штамма «омикрон» в мире остаётся крайне тяжёлой. Нельзя исключать, что предстоящие в Китае недельные каникулы в связи с Новым годом по лунному календарю и предстоящая Олимпиада в Пекине спровоцируют новую вспышку коронавируса в стране. Об этом рассказали изданию Global Times опрошенные эксперты.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Накануне массового празднования китайцами Нового года и старта Олимпийских игр в Пекине китайские власти отчитались, что вспышки коронавируса в КНР удалось локализовать. Отдельные появляющиеся очаги носят незначительный характер и контролируются медиками.

Однако предстоящие каникулы могут спровоцировать осложнение эпидемической ситуации. Основные риски несут массовая миграция населения, которое отправляется из крупных городов к себе на малую родину, а также традиционные массовые посещения ресторанов гражданами, сообщили изданию в Государственном комитете по здравоохранению.

Для предотвращения возможных вспышек коронавируса власти идут на жёсткие меры. Особенно это касается столицы Китая, которая готовится провести Олимпиаду. Жителям мегаполиса настойчиво рекомендуется не выезжать за его пределы. Тем же, кто решится поехать домой, придётся столкнуться с рядом препятствий при возвращении.