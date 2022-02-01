Китай встал на сторону России

Читатели гонконгской газеты South China Morning Post связывают сближение России и Китая с давлением и угрозами со стороны США . По их словам, китайская экономика и российская армия — это комбинация, которая приведет к потере авторитета НАТО .

«Президент США Джо Байден перешел на личности и пригрозил санкциями лично Владимиру Путину в случае, если он вторгнется в Украину . В это время председатель КНР Си Цзиньпин тепло поприветствовал российского лидера в качестве почетного гостя на Олимпиаде в Пекине», — пишет издание с уточнением, что Россия и Китай явно создали фактический союз «без границ».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, что главными темами разговора президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина во время Олимпиады в Пекине будут международная стабильность, вопросы безопасности и диалог России с США и НАТО. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация, при которой главный союзник РФ в Азии Китай не обостряет ситуацию вокруг мятежного острова Тайвань, может резко измениться после Олимпиады в Пекине.