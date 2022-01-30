Трамп обвинил Байдена в угрозе начала третьей мировой войны

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что действующий глава государства «некомпетентен» и «слаб», что создает угрозу третьей мировой войны, сообщает ресурс C-SPAN.

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Об этом политик заявил, выступая перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе. Экс-глава Белого дома считает своей заслугой то, что при нем США не втягивались в новые и завершали старые «абсурдные» войны, исповедуя рейгановский принцип «мир посредством силы».

«Слабость и некомпетентность Джо Байдена создают реальный риск третьей мировой войны. Каждый день некомпетентность Байдена подвергает риску Америку. Как каждый знает, что-то, что Россия делает с Украиной, никогда не было бы возможно... если бы я был президентом», — сказал Трамп.

По его словам, несмотря на хорошие отношения, сложившиеся у него с российским руководством, Москва бы не решилась стянуть многотысячную группировку войск к границам соседней страны.

«Они бы и не помыслили об этом, они бы никогда не решились», — заявил бывший американский лидер.