В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
30 минут назад

Трамп обвинил Байдена в угрозе начала третьей мировой войны

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что действующий глава государства «некомпетентен» и «слаб», что создает угрозу третьей мировой войны, сообщает ресурс C-SPAN.

Трамп обвинил Байдена в угрозе начала третьей мировой войны
Фото: ReutersReuters

Об этом политик заявил, выступая перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе. Экс-глава Белого дома считает своей заслугой то, что при нем США не втягивались в новые и завершали старые «абсурдные» войны, исповедуя рейгановский принцип «мир посредством силы».

«Слабость и некомпетентность Джо Байдена создают реальный риск третьей мировой войны. Каждый день некомпетентность Байдена подвергает риску Америку. Как каждый знает, что-то, что Россия делает с Украиной, никогда не было бы возможно... если бы я был президентом», — сказал Трамп.

По его словам, несмотря на хорошие отношения, сложившиеся у него с российским руководством, Москва бы не решилась стянуть многотысячную группировку войск к границам соседней страны.

«Они бы и не помыслили об этом, они бы никогда не решились», — заявил бывший американский лидер.

Как считает Трамп, он практически сорвал проект строительства российского трубопровода «Северный поток — 2», и, сославшись на историков, утверждал, что четыре года его президентства стали единственным периодом, когда Россия никуда «не двигалась».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители