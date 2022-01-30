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12 минут назад

Джонсон отправил министров в Москву налаживать отношения

Британский премьер Борис Джонсон сообщил, что поручил министру иностранных дел страны и главе Минобороны Лиз Трасс и Бену Уоллесу улучшить отношения с Россией в ходе их визитов в Москву, сообщает news.ru со ссылкой на заявление главы правительства, которое распространила канцелярия премьера.

Джонсон отправил министров в Москву налаживать отношения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Джонсон в палате общин заявил, что улучшение отношений с Москвой возможно, поэтому перед английскими министрами, отправляющимися в РФ, поставлена задача добиваться деэскалации напряженности между двумя странами.

Министрам поручено улучшить отношения с правительством президента России Владимира Путина. По словам британского премьера, он по-прежнему считает важным «предпринимать дипломатические усилия в тандеме» со странами Запада, чтобы продолжить диалог с Россией и предотвратить якобы готовящееся вторжение Москвы на Украину.

Тем временем, власти Британии рассматривают возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии. Лондон также может перебросить оборонительное вооружение в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как отмечается, в Великобритании согласуют окончательные детали предложения с представителями Североатлантического альянса в Брюсселе на предстоящей неделе, министры обсудят военные варианты 31 января. По словам Джонсона, данный пакет будет четким посланием Кремлю о том, что «мы не потерпим дестабилизирующей активности и будем всегда стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России».

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