Джонсон отправил министров в Москву налаживать отношения

Британский премьер Борис Джонсон сообщил, что поручил министру иностранных дел страны и главе Минобороны Лиз Трасс и Бену Уоллесу улучшить отношения с Россией в ходе их визитов в Москву, сообщает news.ru со ссылкой на заявление главы правительства, которое распространила канцелярия премьера.

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Ранее Джонсон в палате общин заявил, что улучшение отношений с Москвой возможно, поэтому перед английскими министрами, отправляющимися в РФ, поставлена задача добиваться деэскалации напряженности между двумя странами.

Министрам поручено улучшить отношения с правительством президента России Владимира Путина. По словам британского премьера, он по-прежнему считает важным «предпринимать дипломатические усилия в тандеме» со странами Запада, чтобы продолжить диалог с Россией и предотвратить якобы готовящееся вторжение Москвы на Украину.

Тем временем, власти Британии рассматривают возможность удвоения численности своего воинского контингента в Эстонии. Лондон также может перебросить оборонительное вооружение в связи с ситуацией вокруг Украины.