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27 минут назад

На Украине решили организовать «экспорт детей»

На Украине решили легализовать суррогатное материнство в том числе для иностранцев. Об этом сообщают «Известия».

На Украине решили организовать «экспорт детей»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сейчас в стране наблюдается непростая демографическая ситуация и ряд экспертов утверждают, что если закон примут, то в стране будет организован «экспорт детей» за границу.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект под номером 6475-2 «О применении вспомогательных репродуктивных технологий и заменимом материнстве».

Для того, чтобы иностранцы имели право претендовать на ребенка от суррогатной матери, необходимо предоставить паспорта, свидетельство о заключении брака, медицинскую справку об основаниях получения услуги заменимого материнства.

Также пара должны состоять в браке. В случае, если желающие не могут предоставить яйцеклетки или сперматозоиды, то будут использованы донорские.

Суррогатные матери получат от восьми до 20 тысяч долларов. Кроме того, им обещают компенсацию за каждую попытку подсаживания оплодотворенной яйцеклетки в организм.

В декабре 2021 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцы массово покидают родину из-за «незрелости государства» и отсутствия перспектив. По его словам, тренд на миграцию набирает актуальность среди населения Украины уже несколько лет.

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