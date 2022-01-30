Джонсон отправил министров в Москву наладить отношения

После того как на этой неделе премьер-министр ясно заявил в палате общин, что улучшение отношений с Россией возможно, он поручил министрам иностранных дел и обороны подготовиться к визитам в Москву в ближайшие дни для проведения переговоров с их [российскими] коллегами. Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента [России Владимира] Путина и добиваться деэскалации, — говорится в заявлении.