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15 минут назад

Джонсон поручил министрам улучшить отношения с РФ в ходе визитов в Москву

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поручил главам МИД и Минобороны Лиз Трасс и Бену Уоллесу улучшить отношения с Россией в ходе визитов в Москву. Об этом говорится в распространённом канцелярией премьера заявлении.

Джонсон отправил министров в Москву наладить отношения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Джонсон в палате общин заявил, что улучшение отношений с Москвой возможно, поэтому перед английскими министрами, отправляющимися в Россию, поставлена задача добиваться деэскалации.

После того как на этой неделе премьер-министр ясно заявил в палате общин, что улучшение отношений с Россией возможно, он поручил министрам иностранных дел и обороны подготовиться к визитам в Москву в ближайшие дни для проведения переговоров с их [российскими] коллегами. Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента [России Владимира] Путина и добиваться деэскалации, — говорится в заявлении.

Джонсон подчеркнул, что по-прежнему считает важным «предпринимать дипломатические усилия в тандеме» со странами Запада, чтобы продолжить диалог с Россией и предотвратить якобы готовящееся «вторжение» на Украину.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие дни намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине, а также посетить страны Восточной Европы.

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