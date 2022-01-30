Украинская разведка вывезла на запад секретные документы

Украинская разведка вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование, сообщает news.ru.

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Их переместили на запад страны в «безопасные места». Это может указывать на подготовку разведки к эскалации ситуации. На Западе встревожены «публичным скептицизмом» по поводу эскалации, который демонстрирует президент Владимир Зеленский, пишет Washington Post со ссылкой на источник.

Глава государства опасается, что американская администрация может целенаправленно преувеличивать якобы имеющуюся угрозу вторжения России в его страну. Это позволит Вашингтону получить хорошие позиции для договорённостей с Москвой, пишет издание Politico

Отмечается, что ещё в ноябре президент Украины «бил тревогу так, что громче некуда», а теперь «успокоился».

Украинский лидер заявил, что не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом на Западе создают впечатление, что на Украине завтра война, но это не так. По словам Зеленского, Украина несет экономические потери из-за нагнетания паники вокруг ситуации на границе с РФ.