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19 минут назад

WP: разведка Украины вывезла секретные документы из своей штаб-квартиры в Киеве

Разведслужба Украины перевезла несколько секретных документов из своей штаб-квартиры в Киеве на запад страны. Об этом говорится в материале, опубликованном в субботу в газете The Washington Post.

Разведка Украины вывезла секретные документы из Киева
Фото: ТАССТАСС

"Украинская разведка перевезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны", - утверждают источники газеты.

По мнению авторов материала, такие действия украинской разведслужбы являются "внешними признаками" того, что в Киеве готовятся к возможному обострению ситуации на границе с Россией. В числе других подобных признаков издание отмечает продолжающиеся поставки в страну летального оружия.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
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