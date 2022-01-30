Разведка Украины вывезла секретные документы из Киева

Разведслужба Украины перевезла несколько секретных документов из своей штаб-квартиры в Киеве на запад страны. Об этом говорится в материале, опубликованном в субботу в газете The Washington Post .

"Украинская разведка перевезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны", - утверждают источники газеты.

По мнению авторов материала, такие действия украинской разведслужбы являются "внешними признаками" того, что в Киеве готовятся к возможному обострению ситуации на границе с Россией. В числе других подобных признаков издание отмечает продолжающиеся поставки в страну летального оружия.