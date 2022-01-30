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21 минуту назад

На Украине усомнились в вероятности полномасштабного конфликта в стране

Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев усомнился в возможности полномасштабного конфликта в его стране. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

На Украине оценили вероятность конфликта в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хотел бы, чтобы нас слышали и украинцы, которых три миллиона находится на территории Российской Федерации, и чтобы слышали граждане Российской Федерации. Это точно не выгодно для нас», — оценил бывший политик, отметив, что это в первую очередь не выгодно для Украины, поскольку война идет на ее территории.

Также Мураев заявил, что опасается эскалации конфликта в Донбассе.

«Поскольку я думаю, что не все может контролировать [президент Украины Владимир] Зеленский», — заключил он.

Вероятность вооруженного конфликта между Киевом и Москвой активно обсуждалась в западных СМИ осенью 2021 года. Американские и украинские политики делали заявления о якобы планируемом вторжении России на территорию Украины. Позже в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) также поддержали слухи о грядущей войне — однако, по их версии, вторгнуться в Донбасс планирует Киев.

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