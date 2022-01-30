На Украине оценили вероятность конфликта в стране

«Я хотел бы, чтобы нас слышали и украинцы, которых три миллиона находится на территории Российской Федерации, и чтобы слышали граждане Российской Федерации. Это точно не выгодно для нас», — оценил бывший политик, отметив, что это в первую очередь не выгодно для Украины, поскольку война идет на ее территории.