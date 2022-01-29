В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
22 минуты назад

Экс-учительницу обвиняют в США в том, что она возглавляла состоящий из женщин батальон ИГ

Бывшая учительница из штата Канзас Элисон Флюк-Экрен обвиняется в США в том, что она возглавляла состоящий исключительно из женщин батальон террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), обучала других женщин и детей пользоваться оружием, гранатами и поясами со взрывчаткой. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Минюста США.

Бывшая учительница возглавила батальон ИГ
Фото: ReutersReuters

Обвинения в материальной поддержке терроризма против 42-летней американки были выдвинуты еще в 2019 году, но с дела был снят гриф секретности только в пятницу, когда ее доставили в федеральный суд Александрии (штат Вирджиния) после недавнего ареста в Сирии. По версии следствия, она планировала теракт в одном из американских учебных заведений, переводила экстремистские пропагандистские материалы и обучала женщин и детей идеологии ИГ. Флюк-Экрен свободно владеет арабским, английским, испанским и турецким языками.

По данным газеты The Washington Post, женщины составляют лишь около 10% среди тех, кого власти США обвиняют в оказании поддержки ИГ. При этом ни в одном из предыдущих дел женщина не обвинялась в том, что она руководила батальоном. Как отмечает издание, несмотря на то, что в группировке действовали строгие гендерные ограничения, участие женщин в боевых действиях никогда не запрещалось. Главари ИГ прямо призывали их брать в руки оружие.

Задержанная жена бывшего чеченского судьи отказалась от адвоката

Обвиняемая была ключевой частью этих усилий, считает обвинение. Так, по мнению прокуратуры США, перед осадой города Ракка курдскими силами в 2017 году она обучала женщин из своего батальона боевым искусствам, вождению автомобиля со взрывчаткой и его подрыву.

Согласно материалам суда, Флюк-Экрен уехала из США в 2008 году в Египет, а затем попала в Сирию, где присоединилась к террористам. Ее муж путешествовал вместе с ней и обучал снайперов в ИГ, позже он был ликвидирован в результате авиаудара. Американке грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители