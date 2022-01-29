В Германии назвали две роковые ошибки Запада в отношениях с Россией

В Германии назвали две ключевые ошибки, из-за которых Евросоюз усугубит свое положение, если отключит РФ от платежной системы SWIFT. Об этом заявил председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц, сообщает РИА «Новости».
Мерц считает, что отключение самой большой в мире страны грозит крушением финансовой системы SWIFT. В выигрыше окажется китайский аналог платежной системы.
«Мы сами себе сильно навредим», - сказал политик.
Второй ошибкой, по его мнению, стала попытка подписать с Украиной соглашение об ассоциации, нарушившее торговые договоренности между Москвой и Киевом.
«Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны могут иметь обязательства перед другими экономическими зонами», — отметил Мерц.
Ранее директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил, что финансово-экономическая изоляция России нанесет огромный вред мировой экономике.