В Германии назвали две ключевые ошибки, из-за которых Евросоюз усугубит свое положение, если отключит РФ от платежной системы SWIFT. Об этом заявил председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц, сообщает РИА «Новости».

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Мерц считает, что отключение самой большой в мире страны грозит крушением финансовой системы SWIFT. В выигрыше окажется китайский аналог платежной системы.

«Мы сами себе сильно навредим», - сказал политик.

Второй ошибкой, по его мнению, стала попытка подписать с Украиной соглашение об ассоциации, нарушившее торговые договоренности между Москвой и Киевом.

«Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны могут иметь обязательства перед другими экономическими зонами», — отметил Мерц.