В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
19 минут назад

В Германии назвали две роковые ошибки Запада в отношениях с Россией

В Германии назвали две ключевые ошибки, из-за которых Евросоюз усугубит свое положение, если отключит РФ от платежной системы SWIFT. Об этом заявил председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц, сообщает РИА «Новости».

В Германии назвали две роковые ошибки Запада в отношениях с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мерц считает, что отключение самой большой в мире страны грозит крушением финансовой системы SWIFT. В выигрыше окажется китайский аналог платежной системы.

«Мы сами себе сильно навредим», - сказал политик.

Второй ошибкой, по его мнению, стала попытка подписать с Украиной соглашение об ассоциации, нарушившее торговые договоренности между Москвой и Киевом.

«Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны могут иметь обязательства перед другими экономическими зонами», — отметил Мерц.

Ранее директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил, что финансово-экономическая изоляция России нанесет огромный вред мировой экономике.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители