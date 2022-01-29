Украина объявила о переходе к новой дипломатии в отношении России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские дипломаты превратились в «гаджеты на сверхвысокой скорости», а центр сетевой дипломатии переместился в Киев. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Министр сравнил работу украинских дипломатов с современными гаджетами. По его словам, они «на сверхвысокой скорости» решают «многие задачи одновременно». Благодаря этому Киеву удалось консолидировать «высокий уровень международной поддержки Украины».

Он подчеркнул, что в рамках своей стратегии Киев начал получать деньги и оружие от западных стран, против России вводят все новые санкции.

«Согласие между США, Британией, Канадой и ЕС является ключевым параметром санкционного пакета. Ранее об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом идут острые прения», - заявил Кулеба.

Он также вспомнил времена «холодной войны» и сказал, что «Украина теперь по другую сторону занавеса».

«Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? О'кей, на смену "челночной дипломатии" запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве», - заявил министр.