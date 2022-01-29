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28 минут назад

В США рассказали, в чем готовы пойти на уступки России

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США готовы к уступкам по вопросам безопасности. В частности, они могли бы проводить менее масштабные учения в Европе. Но Россия должна предпринять ответные шаги. Выдержки из беседы Кирби с журналисткой Гретой ван Састерн опубликовало издание The Hill.

В США рассказали, в чем готовы пойти на уступки России
Фото: EPAEPA

«Мы были готовы что-то предложить, если Россия ответит взаимностью. Например, сокращение, возможно, размера и масштабов некоторых наших учений на континенте, но это потребует взаимности со стороны России. Они [Россия] не хотели идти на это», - заявил Кирби.

Пресс-секретарь добавил, что возможности для переговоров есть всегда.

«Госдепартамент ясно дал понять, что возможности для этого еще есть, но мы должны посмотреть, к чему это приведет», - сказал он.

Также Кирби рассказал, что Вашингтон отказывается ввести запрет на вступление Украины в НАТО. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, не должен это делать.

«Владимир Путин не может накладывать вето на то, вступает ли страна в НАТО или кандидатом на вступление в какую организацию она становится. Не Владимиру Путину решать, что ее суверенитет может быть нарушен так легко», - заявил представитель Пентагона.

В заключение беседы Кирби пояснил, что уверен в том, что Россия «продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной и вокруг нее, а также в Белоруссии».

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