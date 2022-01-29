В Венгрии назвали поведение Украины «непозволительным» для НАТО

Министр обороны Венгрии Тибор Бенке заявил в эфире радиостанции InfoRádió, что Украина позволяет себе недопустимое для желающей вступить в НАТО страны поведение. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Он рассказал, что венгерские власти на протяжении многих лет всячески поддерживали желание соседей вступить в Североатлантический альянс. Отношение к этому вопросу изменилось после того, как «Украина выступила против венгров, проживающих на Закарпатье, и вела себя непозволительно для альянса».

В настоящее время, пояснил Бенке, Будапешт придерживается твердой позиции, что Киев не готов стать членом альянса, не соответствует необходимым критериям НАТО. Тем не менее, венгры готовы пойти на компромисс.

«Я лично сказал министру обороны Украины, что мы можем снова поговорить об этом вопросе, если закарпатским венграм будут предоставлены такие же права, какие мы предоставляем украиноязычным людям, проживающим в Венгрии», - подчеркнул венгерский министр обороны.