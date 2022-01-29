Bloomberg: Евросоюз и США почти согласовали санкции против России

США и ЕС завершают разработку пакета жестких санкций против России. Его введут в действие в случае, если РФ попробует захватить Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники и документы.

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По сведениям собеседников агентства, в январе американские власти постоянно находились в контакте с европейцами. На протяжении всего месяца шло детальное обсуждение мер, которые можно предпринять против Москвы.

Отмечается, что новый пакет практически уже согласован. Предполагаемые меры будут существенно жестче тех, которые были введены того, как в 2014 году Россия присоединила Крым.

Санкции, по сведениям агентства, условно делятся на несколько категорий. Прежде всего, это меры, так или иначе направленные против конкретных лиц в руководстве РФ. Затем следует введение ограничений на рефинансирование государственного долга России, прочие финансовые санкции, в том числе, может последовать запрет на часть межбанковских операций. Кроме того, значительные усилия будут направлены против важнейших секторов промышленности.

Отключение РФ от международной платежной системы SWIFT неоднократно обсуждалось, и до сих пор находится на рассмотрении. Но, как отмечает Bloomberg со ссылкой на источники, считается нецелесообразным, так как прежде всего навредит западной, а не российской экономике.