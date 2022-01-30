Британцы осудили The Telegraph за «предупреждение» Путину

Читатели британской газеты The Telegraph жёстко отреагировали на слова журналиста Кона Кафлина, который в своей статье озвучил «предупреждение» в адрес президента РФ Владимира Путина. Он указал, что лидер России совершит ошибку, когда решит «напасть» на Украину. За это Кафлин подвергся в комментариях осуждению соотечественников, которые считают, что Путин нападать не собирается, а речь идёт совсем о других вещах.
Интересно, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. Всё, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть, — указал один из пользователей.
Другие напомнили автору, что не Москва виновата в нынешнем обострении ситуации:
«Россия не хочет ни войны, ни захватов. Она опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запад фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток», «НАТО хочет приставить пистолет к голове России. И мы потом удивляемся, почему русские так реагируют!».
Виновных в эскалации надо искать в другом месте, считает ещё один читатель.
Я считаю, что большая часть ответственности за происходящее вокруг Украины лежит на США и ЕС, которые настаивали на усилении своего влияния в этой стране, — подчеркнул он.