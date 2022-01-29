Власти Украины анонсировали отключение от энергосистем России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ведется тщательная подготовка к отделению в феврале этого года энергосистемы государства от систем России и Беларуси. Об этом он сообщил во время выступления на заседании Верховной рады, трансляция которого велась в YouTube.

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По его словам, «Укрэнерго» благополучно завершила все необходимые испытания. И в состоянии подключиться к европейской системе ENTSO-E.

«В следующем месяце запланирована тестовая работа энергосистемы в изолированном режиме во время прохождения зимних максимумов нагрузки. Предусмотрено проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдавии в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме», - рассказал он.

Украинский политик заверил, что его страна придерживается линии полноценной интеграции с энергетической системой Европы. Это важно для государства, так как позволит уменьшить влияние РФ как на Украину, так и на европейские страны.