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43 минуты назад

Премьер Польши заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что у входящих в Европейский союз (ЕС) государств возникли разногласия в отношении антироссийских санкций в случае дальнейшей эскалации ситуации с Украиной. Об этом он сообщил в в интервью газете El Mundo.

Премьер Польши заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, польский премьер подверг критике ФРГ из-за категорического отказа поставлять Украине вооружения и военную технику.

Моравецкий рассказал, что все входящие в ЕС страны полагают важным сохранить суверенитет Украины.

«Разногласия касаются масштаба санкций против России или оказания военной поддержки Украине, позиций, которые должны быть согласованы на уровне сообщества или НАТО. Нам нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов», - полагает польский политик.

Также он сообщил изданию, что «не ждет, что Германия втянется в этот конфликт». Однако, он считает, что если власти ФРГ приняли столь неоднозначное решение, то обязаны «сказать об этом во всеуслышание».

Моравецкий уверен, что, с учетом сложившейся обстановки, уклончивые заявления из разряда «мы не будем посылать оружие на Украину, потому что это зона конфликта», выглядят крайне несерьезными.

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