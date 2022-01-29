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21 минуту назад

В США предотвратили покушение на Байдена

В США задержан мужчина, которому «Бог приказал отрубить голову Джо Байдену – змее нации». Мужчину обвинили в угрозе убийством президенту США. Об этом сообщает издание Daily Beast.

По данным издания, задержан житель Канзаса по имени Скотт Мерримен. Он заявил, что Бог велел ему отправиться в Вашингтон, чтобы «отрубить голову змее в сердце нации».

В судебных документах говорится, что обвинякемый угрожал убить президента Джо Байдена посредством «смертельного ранения в голову».

Известно, что Мерримен - строительный подрядчик. 26 января он выехал из Индепенденса, штат Канзас, в Хагерстаун, штат Мэриленд, где был схвачен Секретной службой на парковке. Он заявил агентам, что «должен передать послание президенту Байдену и сообщить ему, что люди сыты по горло расколом в стране».

Мерриман много говорил о руке Бога и «крови агнца». Агенты обнаружили при нем заряженный магазин с патронами и прицел. Оружие находилось в рюкзаке, который, по словам Мерримана, предназначался для «разведки».

«Я иду за сучьей задницей сонного Джо. Я говорю о президенте Байдене, и вы можете процитировать меня», — сказал Мерриман при задержании.

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