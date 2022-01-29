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36 минут назад

Президент Хорватии отчитал премьера за извинения перед Украиной

Хорватский президент Зоран Миланович подверг премьера страны Андрея Пленковича резкой критике после публичных извинений перед Украиной. По мнению главы Хорватии, Пленкович ведет себя как «украинский агент». Об этом сообщает агентство ХИНА.

Президент Хорватии отчитал премьера за извинения перед Украиной
Фото: ReutersReuters

При этом Миланович заявил, что не собирает менять свое решение о возвращении контингента страны из сил Североатлантического альянса в случае военного столкновения между Украиной и Россией. Но, в отличие от премьера, извиняться перед Зеленским он не собирается.

Также президент Хорватии заявил, что не является пророссийским политиком.

«На прошлой неделе я был проамериканским, когда призывал правительство принять подарок от США в виде 80 с чем-то БМП «Бредли». Видите, как это меняется от недели к неделе» , — отметил глава государства.

Напомним, что несмотря на свои заявления о нейтралитете и неприверженности чьим-либо интересам, Миланович занесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец» с пометкой «кремлёвский пропагандист».

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