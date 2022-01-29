Президент Хорватии отчитал премьера за извинения перед Украиной

Хорватский президент Зоран Миланович подверг премьера страны Андрея Пленковича резкой критике после публичных извинений перед Украиной. По мнению главы Хорватии, Пленкович ведет себя как «украинский агент». Об этом сообщает агентство ХИНА.

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При этом Миланович заявил, что не собирает менять свое решение о возвращении контингента страны из сил Североатлантического альянса в случае военного столкновения между Украиной и Россией. Но, в отличие от премьера, извиняться перед Зеленским он не собирается.

Также президент Хорватии заявил, что не является пророссийским политиком.

«На прошлой неделе я был проамериканским, когда призывал правительство принять подарок от США в виде 80 с чем-то БМП «Бредли». Видите, как это меняется от недели к неделе» , — отметил глава государства.