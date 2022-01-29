В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
39 минут назад

СМИ: Евросоюз начал поиски нового поставщика газа вместо России

Газета Financial Times пишет, что ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения «действий России». По данным источников издания, энергетический комиссар Евросоюза Кадри Симсон намерена в начале февраля обсудить с Азербайджаном возможность увеличения поставок газа.

СМИ: Евросоюз начал поиски нового поставщика газа вместо России
Фото: ReutersReuters

Неназванные источники Financial Times говорят, что в ЕС опасаются сокращения поставок газа Россией в ответ на западные санкции.

В частности, Евросоюз планирует отправить делегацию в Азербайджан, чтобы договориться о поставках в случае экстренной ситуации. Кроме того, параллельно ведутся переговоры с другими азиатскими странами – производителями сжиженного газа.

Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана Ибрагим Ахмедов ранее заявлял, что Баку изучает возможность расширения поставок газа в ЕС.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что в США Германию назвали «тормозом» антироссийских санкций.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители