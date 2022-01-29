СМИ: Евросоюз начал поиски нового поставщика газа вместо России

Газета Financial Times пишет, что ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения «действий России». По данным источников издания, энергетический комиссар Евросоюза Кадри Симсон намерена в начале февраля обсудить с Азербайджаном возможность увеличения поставок газа.

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Неназванные источники Financial Times говорят, что в ЕС опасаются сокращения поставок газа Россией в ответ на западные санкции.

В частности, Евросоюз планирует отправить делегацию в Азербайджан, чтобы договориться о поставках в случае экстренной ситуации. Кроме того, параллельно ведутся переговоры с другими азиатскими странами – производителями сжиженного газа.

Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана Ибрагим Ахмедов ранее заявлял, что Баку изучает возможность расширения поставок газа в ЕС.