Нидерланды приняли окончательное решение по делу MH17

Правительство Нидерландов и родственники погибших в результате крушения малайзийского «Боинга» MH17 не стали подавать жалобу в суд на действия Украины, которая в 2014 году не закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов, из-за страха, что это ухудшит сотрудничество с Киевом в вопросах расследования, сообщил нидерландский независимый журналист Эрик ван де Бейк.

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«Согласно документу, который я получил от фонда Stichting Vliegramp, правительство Нидерландов сообщило ему, что судебное преследование Украины могло бы поставить под угрозу сотрудничество двух стран в рамках Совместной следственной группы (ССГ), а следовательно, поиск тех, кто запустил роковую ракету и тех, кто ими командовал», – приводит слова ван де Бейка ТАСС.

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Также журналист со ссылкой на другой документ сообщил, что адвокаты родственников советовали им подавать жалобу против России, но не преследовать Украину в судебном порядке.

«Кроме того, защитники членов семей жертв договорились о том, что подача жалобы против России будет производиться в соответствии с принципом «нет результата – нет оплаты». Для возбуждения судебного дела против Украины такие условия не предлагались», – добавил ван де Бейк.

Парламент страны не раз подталкивал правительство к принятию мер против Украины, но кабмин отказывается это делать, заявляя, что нет законных оснований.

Также отмечается, что до сих пор отсутствуют окончательные доказательства того, что российский ЗРК «Бук» сбил MH17.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.

Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.