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21 минуту назад

Politico узнал о разногласиях Зеленского и Байдена по поводу России

Президент Украины Владимир Зеленский зол на США, поскольку они специально раздувают масштаб «российской угрозы», чтобы получить козыри при заключении сделки с Москвой. Об этом сообщает американское издание Politico.

Politico узнал о разногласиях Зеленского и Байдена по поводу России
Фото: ReutersReuters

Журналисты отмечают, что еще в ноябре Зеленский громко бил тревогу и заявлял, что «сегодня есть угроза, что завтра будет война». Но в последнее время украинский лидер успокоился и даже заявил президенту Джо Байдену, что противостояние с Россией не так страшно.

«Смена тона Зеленского и его команды частично вызвана растущим гневом по отношению к администрации Байдена. Официальные лица на Украине и в Европе, говорят, что оставление Украины американскими дипломатами было преждевременно. Оно напугало местных жителей, а также финансовые рынки, повышая стоимость заимствований Киева», - пишет издание.

В окружении Зеленского заявили, что он опасается того, что США целенаправленно раздувают угрозу со стороны президента России Владимира Путина. Это делается, чтобы получить политическое пространство для заключения сделки с Кремлем, например, «предоставить Москве больший контроль над Донбассом».

«Я президент Украины, и я думаю, что лучше знаю детали происходящего здесь», - недавно сказал Зеленский на брифинге.

Ранее посольство РФ призвало Вашингтон не «накачивать» Украину оружием, так как это подстрекает ее к «силовым авантюрам» против Донбасса.

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