Россия обратилась с требованием к Канаде

Посол России в Канаде Олег Степанов запросил разъяснений у властей Канады по поводу подготовки канадскими военными неонацистов на Украине. Подготовка ведется в рамках операции Unifier, об этом с тревогой пишут канадские СМИ.
«Канадские СМИ в течение нескольких последних месяцев сообщали о том, что, как выяснилось, в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований, таких как "Правый сектор" * и "Азов" негласно прошли подготовку в рамках этой операции. И канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier», – сообщил Степанов РИА Новости.
Официальные власти Канады пока избегают комментариев, сообщая лишь о проведении внутреннего расследования.
Ранее «СП» писала о том, что президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вскоре перебросит американские войска в Восточную Европу и страны НАТО.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.