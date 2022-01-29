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11 минут назад

Россия требует у Канады пояснений по поводу подготовки неонацистов на Украине

Посол России в Канаде Олег Степанов запросил разъяснений у властей Канады по поводу подготовки канадскими военными неонацистов на Украине. Подготовка ведется в рамках операции Unifier, об этом с тревогой пишут канадские СМИ.

Россия обратилась с требованием к Канаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Канадские СМИ в течение нескольких последних месяцев сообщали о том, что, как выяснилось, в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований, таких как "Правый сектор" * и "Азов" негласно прошли подготовку в рамках этой операции. И канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier», – сообщил Степанов РИА Новости.

Официальные власти Канады пока избегают комментариев, сообщая лишь о проведении внутреннего расследования.

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Ранее «СП» писала о том, что президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вскоре перебросит американские войска в Восточную Европу и страны НАТО.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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