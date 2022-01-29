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57 минут назад

СМИ: в США недовольны позицией Украины по возможному «вторжению» России

Украина открыто преуменьшает угрозу возможной эскалации конфликта между Киевом и Москвой. Часть чиновников в Вашингтоне считают, что она недостаточно благодарно за оказываемую США помощь. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

США поспорили с Украиной из-за возможного «вторжения» России
Фото: ReutersReuters

— У нас есть вопросы: почему вы затеваете ссору с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, если США – чуть ли не единственный ваш настоящий друг? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?, — рассказал телеканалу представитель американских властей.

На Украине в свою очередь недовольны пассивными действиями США в отношении России. Вместо новых санкций, в том числе и против газопровода «Северный поток — 2», Вашингтон предпочитает словесно предупреждать Киев о возможной угрозе нападения на протяжении нескольких месяцев, считает советник украинского президента Владимира Зеленского.

Медведев: Украина стала игрушкой НАТО

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.

За день до этого заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Она рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.

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