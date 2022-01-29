ЕС пригрозил России жестким ответом на запрет о въезде в страну

В Европейском союзе заявили, что Москва получит соответствующий ответ на свое решение о расширении списка представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление европейской внешнеполитической службы.

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Ранее МИД России сообщил, что Москва решила расширить список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. Список пополнился политиками стран-членов ЕС и руководителями ряда европейских частных военных компаний (ЧВК). Как пояснили в ведомстве, Москва приняла это решение, следуя принципам «взаимности и паритетности». Российские дипломаты напомнили, что Брюссель ранее обвинил российские правоохранительные и судебные органы в «насаждении российского законодательства» в Севастополе и Крыму.

Европейский союз раскритиковал предпринятые Москвой меры.

«Это решение лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию», — указывается в заявлении Евросоюза.

Кроме того в ЕС подчеркнули, что подобный шаг способствует повышению напряжения в Европе и никак не помогает деэскалации конфликта.