Позиция Киева по «российской угрозе» вызвала недовольство США

Между США и Украиной растет напряженность из-за позиции Киева по вопросу об угрозе «вторжения» России. Об этом стало известно CNN от источников в американской администрации.

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По их информации, президент США Джо Байден и его помощники недовольны тем, что власти Украины «преуменьшают угрозу» якобы готовящегося вторжения, а также «без особой благодарности» принимают поддержку Вашингтона. Один из источников телеканала из числа американских чиновников задался вопросами, зачем Киев допускает утечки и искажает информацию, а также зачем просит у США дополнительные вооружения, заявляя при этом, что уровень «угрозы» не изменился.

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В свою очередь власти Украины считают, что Вашингтон «чрезмерно реагирует» на сложившуюся ситуацию, «сея панику и внося беспорядок в экономику» Украины, при этом отказываясь вводить превентивные санкции против России. По словам одного из советников президента Владимира Зеленского, «Киев больше оценил бы принятие превентивных сдерживающих мер, таких как санкции в отношении "Северного потока", чем постоянные устные предупреждения о неминуемой войне, звучащие в последние два месяца, которые не оказывают сдерживающего эффекта и на самом деле непреднамеренно оказывают негативное влияние на украинскую экономику».

Ранее Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции пожаловался на экономические потери, которые несет страна из-за нагнетания Западом ситуации вокруг возможного вторжения России. Он упрекнул Запад в том, что он, даже отходя от дипломатического тона, заявляет, будто «завтра будет война», что на самом деле не так, и назвал такую информационную политику «немного невзвешенной». При этом Зеленский подчеркнул, что не отрицает эскалации в отношениях с Россией.