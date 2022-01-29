«Я — не враг Украины и не друг России»

Зоран Миланович, действующий президент Хорватии, не намерен отказываться от своих слов про отзыв военных из сил НАТО в случае конфликта России и Украины и не планирует извиняться перед Киевом, как это сделал премьер страны Андрей Пленкович. Подробнее о публичной дискуссии первых лиц республики — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Reuters Reuters

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал премьер-министра республики Андрея Пленковича после публичных извинений главы правительства перед украинцами. Об этом сообщает в субботу, 29 января, агентство HINA. По оценкам хорватского лидера, Пленкович повел себя как "украинский агент".

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Миланович указал, что он сам действует как президент Хорватии и не намерен отказываться от заявления об отзыве военных из сил НАТО в случае конфликта России и Украины и не планирует извиняться перед Киевом, как это сделал руководитель кабмина страны.

В то же время президент Хорватии опроверг утверждения о том, что он якобы является пророссийским политиком.

"На прошлой неделе я был проамериканским, когда призывал правительство принять подарок от США в виде 80 с чем-то БМП "Бредли". Видите, как это меняется от недели к неделе", - пояснил Миланович журналистам.

Кто что сказал

С заявлением о том, что Хорватия отзовет своих военнослужащих из группировки НАТО в Восточной Европе в случае прямого конфликта между Москвой и Киевом, глава государства выступил на этой неделе. Президент республики также указал, что считает Украину "одной из самых коррумпированных стран мира".

"Слава богу, что есть они [Украина], потому что тогда мы не худшие", - сказал Миланович.

Он также выразил мнение, что Украине "не место в НАТО". После этого президент Хорватии попал в базу скандально известного ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист", а киевские власти потребовали от него официальных извинений. Кроме того, Миланович осудил позицию ЕС по отношению к Украине.

"Они [украинцы] не получили ничего от ЕС, а им обещали миллиарды миллиардов. Я говорю это не для того, чтобы кого-то обидеть. Я - не враг Украины и не какой-то друг России", - подчеркнул президент.

В то же время Миланович обвинил Украину в прославлении участников массовых убийств поляков и евреев.

"Степан Бандера, протесты на майдане, которые имели явные элементы государственного переворота и свержения законно избранного правительства. С сердечной помощью ЕС и Вашингтона", - заключил хорватский лидер.

В свою очередь, Пленкович заявил, что позиция президента о возможных действиях в конфликте России и Украины не совпадает с позицией кабинета министров Хорватии.

"Его заявление о коррупции в Украине - это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие несуразности", - извинился он.

Пленкович также обвинил Милановича в подрыве авторитета страны. Действующий президент Хорватии занимает свой пост с 19 февраля 2020 года, он был премьер-министром республики с 23 декабря 2011-го по 22 января 2016-го. Миланович - лидер коалиции Кукурику и Социал-демократической партии Хорватии, его называют политиком левоцентристских взглядов. Пленкович руководит правительством страны с 19 октября 2016 года. Является членом Хорватского демократического содружества - консервативной партии, входящей в состав Европейской народной партии.