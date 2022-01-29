Французы взбунтовались против Макрона и заняли позицию Путина

Один из пользователей написал: «Путин обеспокоен тем, что НАТО стоит на его пороге, и он прав». На его слова ответил другой читатель газеты: «Путин просит своих соседей не стать его союзниками, а лишь воздержаться от размещения враждебных сил на его границах». Еще один комментатор считает, что «США просто отказываются дружить с Россией, а их слуга Макрон слепо следует за ними».