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24 минуты назад

В Британии обвинили Россию в подготовке компромата против Запада

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия может искать компромат в отношении Запада и использовать его как один из инструментов воздействия на Европу при «вторжении» на Украину, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Times.

В Британии обвинили Россию в подготовке компромата против Запада
Фото: ReutersReuters

«Их операции носят многоаспектный характер… Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария», — сказал Уоллес.

По словам высокопоставленного источника, в Минобороны Великобритании полагают, что «Россия осуществит огромное количество кибератак и распространит компромат против Запада», чтобы в случае вторжения на Украину «застать врасплох» союзников Британии по НАТО, дестабилизировать обстановку и запутать ситуацию.

Ожидается, что Москва может применить компромат в «серой зоне» между войной и миром, не переходя к открытому конфликту.

В западных СМИ и на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В РФ это опровергают.

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