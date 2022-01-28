В Британии обвинили Россию в подготовке компромата против Запада

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия может искать компромат в отношении Запада и использовать его как один из инструментов воздействия на Европу при «вторжении» на Украину, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Times.

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«Их операции носят многоаспектный характер… Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария», — сказал Уоллес.

По словам высокопоставленного источника, в Минобороны Великобритании полагают, что «Россия осуществит огромное количество кибератак и распространит компромат против Запада», чтобы в случае вторжения на Украину «застать врасплох» союзников Британии по НАТО, дестабилизировать обстановку и запутать ситуацию.

Ожидается, что Москва может применить компромат в «серой зоне» между войной и миром, не переходя к открытому конфликту.