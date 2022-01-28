США ждут от России разъяснений ситуации на границе с Украиной

США ожидают, что Россия на заседании СБ ООН по Украине 31 января разъяснит свои действия «применительно к Украине», заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Фото: Gettyimages.ru © Anadolu Agency Gettyimages.ru © Anadolu Agency

«Мы ожидаем, что предстоящее заседание Совета Безопасности станет возможностью для России дать разъяснения в связи с её действиями применительно к Украине», — цитирует чиновника РИА Новости.

Он также отметил, что на СБ ООН лежит ответственность за то, чтобы быть «полностью вовлечённым в этот вопрос и послать ясный сигнал Москве».

Совет Безопасности ООН проведёт 31 января заседание по ситуации вокруг Украины, оно намечено на 10:00 (18:00 мск). США не ожидают принятия какого-либо документа по итогам заседания.

Как ранее заявил посол США Джон Салливан, Вашингтон обладает фактами, которые позволяют утверждать об угрозе Украине со стороны России.