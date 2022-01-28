США готовят новые санкции, которые затронут крупнейшие банки РФ

Новый пакет санкций США может коснуться российских банков в случае ее вторжения на Украину. Об этом рассказали источники в администрации США.

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Под ударом санкций США могут оказаться такие крупнейшие банки, как ВТБ, пишет газета The Wall Street Journal. Пока список неокончательный и в него могут быть внесены изменения. Запрет может коснуться сделок со всеми новыми выпусками российского госдолга, а также экспортные ограничения в ключевых секторах экономике. Источники, близкие к президенту США Джо Байдену привели в пример запрет на экспорт микроэлектроники.

США отказались от подхода, когда санкции вводятся «по-нарастающей», как было ранее.

«Мы начнем с большого и продолжим большим, чтобы причинить максимальную боль Кремлю», — пояснил газете логику администрации один из источников в Белом доме.

Он добавил, что помимо ВТБ под санкции могут попасть «Газпром» и «Сбер». В статье по поводу «Сбербанка» сказано, что он скорее всего не будет тронут США, так как Вашингтон хочет иметь козыри и на будущее.