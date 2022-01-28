В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
36 минут назад

США готовят новые санкции, которые затронут крупнейшие банки РФ

Новый пакет санкций США может коснуться российских банков в случае ее вторжения на Украину. Об этом рассказали источники в администрации США.

США готовят новые санкции, которые затронут крупнейшие банки РФ
Фото: ТАССТАСС

Под ударом санкций США могут оказаться такие крупнейшие банки, как ВТБ, пишет газета The Wall Street Journal. Пока список неокончательный и в него могут быть внесены изменения. Запрет может коснуться сделок со всеми новыми выпусками российского госдолга, а также экспортные ограничения в ключевых секторах экономике. Источники, близкие к президенту США Джо Байдену привели в пример запрет на экспорт микроэлектроники.

США приняли решение по вопросу отключения России от SWIFT

США отказались от подхода, когда санкции вводятся «по-нарастающей», как было ранее.

«Мы начнем с большого и продолжим большим, чтобы причинить максимальную боль Кремлю», — пояснил газете логику администрации один из источников в Белом доме.

Он добавил, что помимо ВТБ под санкции могут попасть «Газпром» и «Сбер». В статье по поводу «Сбербанка» сказано, что он скорее всего не будет тронут США, так как Вашингтон хочет иметь козыри и на будущее.

По словам источников телеканала CBS, США хоть и могут ввести санкции против Москвы, однако на сегодняшний из-за этого действия они рискуют оказаться только в проигрыше. Дело в том, что если они так сделают, это создаст некоторые технические трудности.

33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители