Украинская разведка перепрятала на запад секретные документы

Украинская разведка перепрятала из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование, которые переместила в «безопасные места». Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники, передает ТАСС.

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«Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны», — отмечает издание со ссылкой на чиновников, которые рассказали на условиях анонимности.

Такие действия разведки Украины издание отметило в числе ряда «внешних проявлений» того, что Киев готовится к эскалации ситуации. Однако западные чиновники встревожились «публичным скептицизмом» президента Украины Владимира Зеленского, который ранее отмечал, что уже не видит большей эскалации обстановки, чем была до этого.