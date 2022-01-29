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42 минуты назад

Украинская разведка перепрятала на запад секретные документы

Украинская разведка перепрятала из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование, которые переместила в «безопасные места». Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники, передает ТАСС.

Украинская разведка перепрятала на запад секретные документы
Фото: EPAEPA

«Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны», — отмечает издание со ссылкой на чиновников, которые рассказали на условиях анонимности.

Такие действия разведки Украины издание отметило в числе ряда «внешних проявлений» того, что Киев готовится к эскалации ситуации. Однако западные чиновники встревожились «публичным скептицизмом» президента Украины Владимира Зеленского, который ранее отмечал, что уже не видит большей эскалации обстановки, чем была до этого.

Вероятность вооруженного конфликта между Киевом и Москвой активно обсуждалась в западных СМИ осенью 2021 года. Американские и украинские политики делали заявления о якобы планируемом вторжении России на территорию Украины. Позже в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) также поддержали слухи о грядущей войне — однако, по их версии, вторгнуться в Донбасс планирует Киев.

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