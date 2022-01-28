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24 минуты назад

Зеленский ответил на предложение Лаврова приехать в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербург и обсудить нормализацию отношений. Но вопрос Донбасса глава МИД РФ призвал обговорить в контактной группе напрямую с Донецком и Луганском. Ответ Зеленского на это приводит «РИА Новости».

Зеленский ответил на предложение Лаврова приехать в Россию
Фото: ТАССТАСС

«Недавно, кажется, министр иностранных дел России сказал: если президент Украины хочет договариваться, пусть приезжает в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочи… Во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился. Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?» — сказал Зеленский.

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При этом президент Украины заявил, что «хочет встретиться и не боится любого формата».

«Двухсторонний формат — мне все равно, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался?» — отметил Зеленский.

Ранее Лавров сообщил, что Россия не собирается воевать с Украиной, но и «грубо наступать» на свои интересы и игнорировать их не позволит.

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