Зеленский ответил на предложение Лаврова приехать в Россию

«Недавно, кажется, министр иностранных дел России сказал: если президент Украины хочет договариваться, пусть приезжает в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочи… Во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился. Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?» — сказал Зеленский.