Зеленский ответил на предложение Лаврова приехать в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербург и обсудить нормализацию отношений. Но вопрос Донбасса глава МИД РФ призвал обговорить в контактной группе напрямую с Донецком и Луганском. Ответ Зеленского на это приводит «РИА Новости».
«Недавно, кажется, министр иностранных дел России сказал: если президент Украины хочет договариваться, пусть приезжает в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочи… Во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился. Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?» — сказал Зеленский.
При этом президент Украины заявил, что «хочет встретиться и не боится любого формата».
«Двухсторонний формат — мне все равно, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался?» — отметил Зеленский.
Ранее Лавров сообщил, что Россия не собирается воевать с Украиной, но и «грубо наступать» на свои интересы и игнорировать их не позволит.