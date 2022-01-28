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33 минуты назад

Избитый фотоблогер призвал россиян не ездить в Египет

Российский блогер и фотограф Арсений Котов, которого ранее был избит в Египте, заявил, что туристам не следует посещать эту страну, передает Telegram-канал Readovka. Он отметил, что МИД России и общественный резонанс помогли ему избежать заключения и вернуться на родину.

"Кошмарные случаи": Фотоблогер призвал россиян не ездить в Египет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также россиянин указал, что, по словам консулов РФ, подобные случаи нередки. Местные силовики, как заявил он, очень не любят русских. Людей могут закрыть на две недели без еды в изоляторе за то, что они запустили дрон рядом с достопримечательностью. Котов также рассказал, что если девушку заподозрили в занятии проституцией, то египетские правоохранители могут жестоко избить и надолго бросить ее в тюрьму.

"Бывают просто кошмарные случаи. Не попадайте в тюрьму в Каире и вообще не ездите в Египет, там хреново", — посоветовал он.

Ранее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты вытащили фотографа из тюрьмы, а он их не поблагодарил в социальных сетях. 27 января Котов написал в своем Instagram о нападении местных жителей и попытке грабежа во время его прогулки по городу Мусорщиков (Маншият-Насир) на окраине Каира.

Он рассказал, что ему удалось отбиться и попросить помощи у полицейских, однако позже он сам был задержан для выяснения обстоятельств. По словам фотографа, он пять раз звонил в российские посольство, однако никакой помощи ему не предоставили. Позже дипломаты опровергли это обвинение.

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