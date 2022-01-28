"Кошмарные случаи": Фотоблогер призвал россиян не ездить в Египет

Российский блогер и фотограф Арсений Котов, которого ранее был избит в Египте, заявил, что туристам не следует посещать эту страну, передает Telegram-канал Readovka. Он отметил, что МИД России и общественный резонанс помогли ему избежать заключения и вернуться на родину.

Также россиянин указал, что, по словам консулов РФ, подобные случаи нередки. Местные силовики, как заявил он, очень не любят русских. Людей могут закрыть на две недели без еды в изоляторе за то, что они запустили дрон рядом с достопримечательностью. Котов также рассказал, что если девушку заподозрили в занятии проституцией, то египетские правоохранители могут жестоко избить и надолго бросить ее в тюрьму.

"Бывают просто кошмарные случаи. Не попадайте в тюрьму в Каире и вообще не ездите в Египет, там хреново", — посоветовал он.

Ранее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты вытащили фотографа из тюрьмы, а он их не поблагодарил в социальных сетях. 27 января Котов написал в своем Instagram о нападении местных жителей и попытке грабежа во время его прогулки по городу Мусорщиков (Маншият-Насир) на окраине Каира.

Он рассказал, что ему удалось отбиться и попросить помощи у полицейских, однако позже он сам был задержан для выяснения обстоятельств. По словам фотографа, он пять раз звонил в российские посольство, однако никакой помощи ему не предоставили. Позже дипломаты опровергли это обвинение.