В Китае пригрозили бойкотом "Матрицы"

Пользователи соцсетей в Китае угрожают бойкотировать недавно вышедший блокбастер «Матрица: Воскрешение» из-за новости о том, что актер Киану Ривз присоединится к благотворительному концерту Tibet House US в поддержку независимости Тибета, пишет издание Variety.

Участие Киану Ривза в виртуальном концерте 3 марта в поддержку независимости Тибета наряду с другими звездами вызвало негодование среди молодых китайских националистов, которых в соцсетях называют «маленькие розовые».

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«Как может Киану Ривз не понимать этого и принять участие в концерте за независимость Тибета? Разве эти знаменитости не боятся потерять рынок Китая?», - написал один из пользователей на китайском сайте микроблогов Weibo.

«Фильм теперь можно снимать», «Уходите с китайского рынка, спасибо», — поддержали другие.

Пользователи соцсетей писали, что они шокированы этой новостью и перестанут быть поклонниками популярной голливудской звезды, который прославился среди китайскоязычных общин благодаря своему драматическому боевику 1994 года «Скорость». Некоторые ранее отождествляли себя со звездой из-за его азиатских корней (у Киану Ривза есть китайские гавайские корни по отцовской линии ).

«Эти выпускники средней школы в Голливуде даже не могут определить, где Тибет находится на карте, но их «заботит» хорошая ли жизнь там», — написал еще один пользователь Weibo.

Голливудские звезды, которые ранее демонстрировали поддержку или связь с любыми лицами или организациями, которые рассматриваются как сторонники протибетской независимости, — табу в Поднебесной. Они могут быть лишены права въезда в страну.

Фильм «Матрица: Воскрешение» вышел в прокат в Китае 14 января и уже собрал 78 миллионов юаней (12,3 миллиона долларов) после 14-дневного проката. На киносайте Douban он получил рейтинг 5,7 из 10. На другом сайте Mtime он получил чуть более высокую оценку - 6,1 из 10.