"Так нельзя": Зеленский возмутился предложенными санкциями против РФ

"Мы говорим о безопасности и гарантиях. Мы хотим конкретики (по членству в НАТО), мы должны на что-то рассчитывать. Второй вопрос – это уровень нашей армии. Несмотря на то, будем в НАТО или не будем в НАТО. Не все от нас зависит, к сожалению, мы точно развиваем нашу армию, мы должны это делать и себя защищать. Но мы точно сейчас понимаем, что если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами и когда ты защищаешь себя сам…Тогда ты спрашиваешь, что такое санкции после", - сказал Зеленский иностранным СМИ.