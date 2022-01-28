В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
17 минут назад

"Так нельзя": Зеленский возмутился предложенными санкциями против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет конкретики относительно членства страны в НАТО, пишет РИА Новости.

"Так нельзя": Зеленский возмутился предложенными санкциями против РФ
Фото: ТАССТАСС

"Мы говорим о безопасности и гарантиях. Мы хотим конкретики (по членству в НАТО), мы должны на что-то рассчитывать. Второй вопрос – это уровень нашей армии. Несмотря на то, будем в НАТО или не будем в НАТО. Не все от нас зависит, к сожалению, мы точно развиваем нашу армию, мы должны это делать и себя защищать. Но мы точно сейчас понимаем, что если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами и когда ты защищаешь себя сам…Тогда ты спрашиваешь, что такое санкции после", - сказал Зеленский иностранным СМИ.

СМИ: Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против России

Он считает, что для сдерживания РФ санкции необходимо вводить до, а не после.

"Зачем нам санкции потом? Речь идет о санкциях точно не для нашей страны, это говорит о сдерживании полномасштабной агрессии в сторону стран ЕС, но это нельзя делать за счет нашей страны. Так нельзя. У нас погибло 15 тысяч человек, а много стран мира обсуждают санкции "после". Я считаю, что это нечестно", - добавил украинский президент.

29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители