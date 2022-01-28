"Так нельзя": Зеленский возмутился предложенными санкциями против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет конкретики относительно членства страны в НАТО, пишет РИА Новости.
"Мы говорим о безопасности и гарантиях. Мы хотим конкретики (по членству в НАТО), мы должны на что-то рассчитывать. Второй вопрос – это уровень нашей армии. Несмотря на то, будем в НАТО или не будем в НАТО. Не все от нас зависит, к сожалению, мы точно развиваем нашу армию, мы должны это делать и себя защищать. Но мы точно сейчас понимаем, что если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами и когда ты защищаешь себя сам…Тогда ты спрашиваешь, что такое санкции после", - сказал Зеленский иностранным СМИ.
Он считает, что для сдерживания РФ санкции необходимо вводить до, а не после.
"Зачем нам санкции потом? Речь идет о санкциях точно не для нашей страны, это говорит о сдерживании полномасштабной агрессии в сторону стран ЕС, но это нельзя делать за счет нашей страны. Так нельзя. У нас погибло 15 тысяч человек, а много стран мира обсуждают санкции "после". Я считаю, что это нечестно", - добавил украинский президент.