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Германия решила выслать российского дипломата

Власти Германии выслали российского дипломата, заподозрив его в шпионаже. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что дипломат был объявлен персоной нон-грата еще в 2021 году, но СМИ узнали об этом только сейчас.

По данным Reuters, речь идет об одном из сотрудников российского консульства в Мюнхене.

В Германии сочли, что этот человек на самом деле был офицером Службы внешней разведки России (СВР) и действовал в качестве «агента по связям» с российским ученым, которому 27 января предъявили обвинения в шпионаже.

Нуланд пошутила о прокачке водки через «Севпоток-2»

EPA

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если по «Северному потоку-2» из России на Запад потечет водка вместо природного газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Водка – это было бы неплохо», — ответила Нуланд на замечание журналиста Мэтта Ли о том, что «Северный поток-2» готов к прокачке чего угодно — «газа, оливкового масла или водки».

По словам замгоссекретаря, газопровод не готов к вводу в эксплуатацию.

Санду заговорила об отказе от российского газа

Президент Молдавии Майя Санду назвала условие, при котором страна могла бы купить газ у другого поставщика. Ее слова в эфире телеканала TV8 передает РИА Новости.

По словам Санду, Молдавия могла бы купить газ у другого поставщика, если бы ситуация на рынке была лучше.

«Для Молдавии было бы легче в кризисной ситуации, если бы "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом"», — добавила она.

Появились подробности гибели пациентов в Петербурге

После гастрографии в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса в Петербурге три человека скончались, еще трое попали в больницу, двое из них – в реанимации. Под подозрение попал сульфат бария, взвесь которого используется в качестве контрастного вещества при рентгене желудка. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Медицинский центр ищет других пациентов, которые могли пострадать от препарата.

Жительница Петербурга рассказала «Фонтанке», как прошел рентген с барием у ее мужа — ему стало плохо в самом начале процедуры. В медицинский центр мужчина приехал 24 января на обследование желудка. За несколько минут до исследования ему дали стакан воды с сульфатом бария — контрастным веществом, которое позволяет получить более подробные снимки.

«Сказал, что еще не допил, как стало плохо. Во время рентгена становилось все хуже и хуже. Помощь ему не предложили. Домой приехал около трех часов дня, не знаю, как смог добраться. Он шатался, сразу лег, примерно через час началась рвота. Выходил белый порошок, настолько тяжелый, что оставался в сливе после того, как спускали воду. Потом состояние ухудшалось каждую минуту, позвонили в скорую», — сказала женщина.

Лавров ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «все будет в порядке», если Украина выполнит минские соглашения. Таким образом он ответил на вопрос о возможности признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР, пишет РИА Новости.

«Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад заставить Киев выполнять минские договоренности. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено этим документом», - заявил глава МИД России в интервью российским изданиям.

Сергей Лавров также напомнил, что минские соглашения были одобрены Советом безопасности ООН.

Найдено тело утонувшей в крещенской проруби женщины

Найдено тело женщины, которая утонула в крещенской проруби в Ленинградской области. Как сообщает Telegram-канал «112», погибшую искали почти 10 дней.

В поисках были задействованы водолазы и подводные дроны. Отмечается, что скорость течения в реке Оредеж достигает 3 метров в секунду.

Напомним, что 41-летняя женщина прыгнула в необорудованную прорубь на глазах своих детей и мужа 19 января. Ее тут же подхватило течение и унесло под лед. Происшествие попало на видео одного из свидетелей трагедии.

Медведев озвучил главную беду России

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ключевой проблемой России бедность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я согласен с президентом. <…> Проблема бедности, низких доходов - это действительно ключевая проблема», - заявил Медведев.

Он отметил, что с бедностью связаны проблемы здоровья, преступности и «целый ряд других проблем».

Лукашенко заговорил о размещении войск НАТО в Белоруссии

Белорусская оппозиция в случае прихода к власти призвала бы в страну войска НАТО, уверен президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил в послании народу, трансляция которого доступна на YouTube.

Лукашенко уверен, что в 2020 году, во время массовых протестов в Белоруссии, возникла угроза полномасштабной войны и вторжения в страну.

«Я уже вам говорил, если бы только эти очумелые и невероятные в Белоруссии хотя бы на один день, как в Казахстане было, в Астане, захватили, пусть не Дворец Независимости, а какое-нибудь правительственное здание, объявили себя властью и призвали сюда натовские войска. Они были уже на низком старте», — заявил президент республики.

Газировки и соки резко подорожают

Несколько лидеров рынка в категории напитков планируют повысить цены на продукцию в феврале. Это собираются сделать Coca-Сola, PepsiCo и «Сады Придонья», «Шишкин лес» и «Якобс», пишут «Известия». В торговой сети «Верный» изданию рассказали, что максимальный рост стоимости составит 25%.

Изготовитель Сoca-Сola сообщил о росте цен на портфель напитков с 1 февраля в среднем на 6,8%, растительного молока — до 4,5%, кофе — на 8,5%. В список товаров вошли более 60 позиций, в частности, соки «Добрый», Rich, газированные напитки Coca-Cola, Fanta и Schweppes.

«Ты что, тупой?» Медведев сорвался в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев накричал на судью во время полуфинального матча Australian Open против Стефаноса Циципаса.

Россиянин был возмущен тем, что Циципасу постоянно подсказывает с трибуны его отец.