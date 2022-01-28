Пятый тур президентских выборов в Италии закончился ничем

Очередной, уже пятый, тур президентских выборов в Италии завершился безрезультатно. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.
Поскольку левоцентристские партии воздержались от голосования, оно вновь не выявило победителя. Для победы кандидату необходимо набрать 505 голосов, однако от голосования воздержались 406 участников. По этой причине, лидер правоцентристской коалиции, спикер Сената Элизабетта Казеллати, набрала всего 382 голоса выборщиков.
Также 11 человек сдали пустые бюллетени. Выборы проходят в Палате депутатов, в парламентском Дворце Монтечиторио. Председатель Палаты Роберто Фико после объявления результатов, попросил депутатов покинуть зал заседаний для дезинфекции.