Во Львове подготовили план на случай "нападения" РФ

Мэрия Львова подготовила план действий на тот случай, если Россия «вторгнется» на территорию Украины. Об этом сообщается на сайте горсовета.

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Местные власти уточняют, что речь идет о программе национального сопротивления. Она предусматривает три ключевых аспекта: обучение населения основным боевым навыкам и навыкам домедицинской помощи; поддержка материально-технического обеспечения и содействие батальонам на территории города и области; развитие инфраструктуры территориальной обороны на территории львовской общины.

Как отметил мэр города Андрей Садовый, данный план был создан для того, чтобы люди умели защищать родину.

Программа рассчитана на 2022-2024 годы. Депутаты рассмотрят ее на сессии горсовета 4 февраля.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину.

В конце прошлого года депутаты Львовского облсовета на заседании приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству страны, в котором призвали развернуть силы территориальной обороны и запустить подготовку к национальному сопротивлению на фоне якобы нарастающей угрозы со стороны РФ.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.