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25 минут назад

Мэрия Львова подготовила план национального сопротивления на случай "нападения" РФ

Мэрия Львова подготовила план действий на тот случай, если Россия «вторгнется» на территорию Украины. Об этом сообщается на сайте горсовета.

Во Львове подготовили план на случай "нападения" РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Местные власти уточняют, что речь идет о программе национального сопротивления. Она предусматривает три ключевых аспекта: обучение населения основным боевым навыкам и навыкам домедицинской помощи; поддержка материально-технического обеспечения и содействие батальонам на территории города и области; развитие инфраструктуры территориальной обороны на территории львовской общины.

Конфликт на Украине можно будет предвидеть за две недели

Как отметил мэр города Андрей Садовый, данный план был создан для того, чтобы люди умели защищать родину.

Программа рассчитана на 2022-2024 годы. Депутаты рассмотрят ее на сессии горсовета 4 февраля.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину.

В конце прошлого года депутаты Львовского облсовета на заседании приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству страны, в котором призвали развернуть силы территориальной обороны и запустить подготовку к национальному сопротивлению на фоне якобы нарастающей угрозы со стороны РФ.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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