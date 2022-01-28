Британцы посоветовали Порошенко брать пример с Черчилля

Читатели британской газеты The Times раскритиковали Петра Порошенко за призыв к украинцам дать отпор России. В интервью изданию украинский экс-президент посоветовал соотечественникам объединиться и показать "в духе Черчилля" решимость утихомирить "проимперски настроенную Россию".

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"Берите пример с Черчилля! Переживайте по поводу вторжения, которое не состоится, а потом передайте управление страной в руки США... Кажется, Украина уже движется в этом направлении", — высказался комментатор The Smiths.

В свою очередь пользователь с ником John Bull предположил, что в данной ситуации в качестве примера лучше подойдут Джонсон или Блэр, поскольку Украина лезет «за США в эту неразбериху".

Часть комментаторов решила напомнить Порошенко о том, что в годы Второй мировой войны Черчилль сотрудничал с СССР.

"Маленькое уточнение. Черчилль защищал страну и западную цивилизацию, пользуясь огромной помощью со стороны Советского союза", — заметил John Fahy.

А читатель издания Steven Corns предложил учиться у Черчилля и делать Россию союзницей.

В то же время пользователь под ником Alanmowle отметил, что в сложившихся обстоятельствах Порошенко может говорить, что угодно, лишь бы выпутаться (Речь идет об уголовном деле против экс-главы Украины, которого подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. – Прим. ред.).