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25 минут назад

«Сеют панику»: в партии Зеленского раскритиковали США

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что США ведут себя «не по-дружески» и «сеют панику» своими заявлениями о возможном вторжении на Украину. Об этом сообщает LB.ua.

«Сеют панику»: в партии Зеленского раскритиковали США
Фото: ТАССТАСС

По словам Арахамии, большинство украинцев, увидев, что «три, четыре, пять «точных дат» вторжения прошли, поняли, что это «просто устрашение людей и попытка сеять панику».

«Я не знаю реальных причин, почему США так делают, но это точно работает не в пользу экономики Украины... Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин Дмитрий Кулеба, как министр иностранных дел, постоянно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что в прошлом году данные о скоплении войск поступали от разведки и обсуждались в рамках «военной коммуникации».

«Сейчас уже до того, как приходят разведданные, они уже в The New York Times или в CNN обнародованы», - заключил Арахамия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам, в котором призвал их не паниковать из-за сообщений о возможной эскалации в Донбассе. Он заявил, что «риски существуют с 2014 года, они не стали больше, но больше стал ажиотаж вокруг них».

Позже неназванный украинский чиновник заявил CNN, что телефонный разговор главы США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в конце января «не удался»: президенты якобы поспорили об уровне «российской угрозы».

По словам украинского чиновника, во время разговора Байден заявил, что «атака может быть неизбежна», когда позже в феврале почва достаточно промерзнет. Зеленский же сказал, что угроза остается неопределенной.

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