МИД ФРГ подтвердил высылку российского дипломата

По информации ведомства, сотрудник Генконсульства РФ в Мюнхене якобы работал в Службе внешней разведки России (СВР) и выполнял функции агента по работе с российским академиком.

«Мы подтверждаем, что летом 2021 года сотрудник генерального консульства Российской Федерации в Мюнхене был объявлен персоной нон-грата, и от него потребовали покинуть страну», — заявила представительница немецкого министерства.

Ранее стало известно, что правительство Германии заподозрило сотрудника российского консульства в Мюнхене в шпионаже и объявило его персоной нон грата. Он был задержан в рамках расследования в отношении россиянина Ильнура Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов Германии и о задержании которого стало известно в 2021 году.