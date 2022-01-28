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55 минут назад

МИД Германии подтвердил высылку из страны российского дипломата

МИД ФРГ подтвердил высылку из страны российского дипломата летом 2021 года из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости.

МИД ФРГ подтвердил высылку российского дипломата
Фото: ReutersReuters

По информации ведомства, сотрудник Генконсульства РФ в Мюнхене якобы работал в Службе внешней разведки России (СВР) и выполнял функции агента по работе с российским академиком.

«Мы подтверждаем, что летом 2021 года сотрудник генерального консульства Российской Федерации в Мюнхене был объявлен персоной нон-грата, и от него потребовали покинуть страну», — заявила представительница немецкого министерства.

Ранее стало известно, что правительство Германии заподозрило сотрудника российского консульства в Мюнхене в шпионаже и объявило его персоной нон грата. Он был задержан в рамках расследования в отношении россиянина Ильнура Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов Германии и о задержании которого стало известно в 2021 году.

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