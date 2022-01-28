Лукашенко назвал себя диктатором

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку назвал себя диктатором и не смог раскрыть суть белорусской демократии. Об этом он заявил во время послания к народу, трансляция которого доступна на YouTube.

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Один из присутствующих на мероприятии попросил Лукашенко объяснить, как он понимает демократию по-белорусски. «Я же диктатор, мне трудно понимать демократию», - сказал Лукашенко.

Глава государства добавил, что видит демократию не так, как ее видят в «свободном мире и оплоте демократии - США», и отметил, что общепринятых стандартов демократии не существует.