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1 час назад

Лукашенко назвал себя диктатором

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку назвал себя диктатором и не смог раскрыть суть белорусской демократии. Об этом он заявил во время послания к народу, трансляция которого доступна на YouTube.

Лукашенко назвал себя диктатором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из присутствующих на мероприятии попросил Лукашенко объяснить, как он понимает демократию по-белорусски. «Я же диктатор, мне трудно понимать демократию», - сказал Лукашенко.

Глава государства добавил, что видит демократию не так, как ее видят в «свободном мире и оплоте демократии - США», и отметил, что общепринятых стандартов демократии не существует.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что выборы президента в Белоруссии могут быть отменены лишь в случае войны. Он подчеркнул, что может покинуть президентский пост в любой момент, но при условии «спокойной жизни народа» и его развития.

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