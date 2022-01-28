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22 минуты назад

Дипломат РФ стал персоной нон грата в ФРГ из-за подозрений в шпионаже

Власти Германии выслали российского дипломата, заподозрив его в шпионаже. Об этом сообщает Reuters.

Германия решила выслать российского дипломата
Фото: ReutersReuters

Агентство отмечает, что дипломат был объявлен персоной нон-грата еще в 2021 году, но СМИ узнали об этом только сейчас.

По данным Reuters, речь идет об одном из сотрудников российского консульства в Мюнхене.

В Германии сочли, что этот человек на самом деле был офицером Службы внешней разведки России (СВР) и действовал в качестве «агента по связям» с российским ученым, которому 27 января предъявили обвинения в шпионаже.

Гражданин России, работавший в одном из университетов Баварии, был задержан в июне 2021 года. В немецкой прокуратуре считают, что он сотрудничал с российскими спецслужбами с 2019 года.

Ученого обвинили в «многочисленных встречах» с высокопоставленным сотрудником СВР и передаче России данных о научно-исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий, в том числе о европейском проекте ракеты-носителя Ariane. Прокуроры утверждают, что за передачу этих данных он получил 2,5 тыс. евро.

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