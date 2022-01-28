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34 минуты назад

Лукашенко назвал условие для своей отставки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности уйти «на покой», если такое решение примет народ республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко назвал условие для своей отставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление глава государства сделал сегодня в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию.

«Примете решение и этот президент пойдет на покой, сочтете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране, вы скажете. Я не забронзовел. Вы всегда можете прямо в лоб сказать, что я должен делать или не делать», - заявил он.

При этом Александр Лукашенко призвал «не подпевать тем беглым, которые орут, что он под себя что-то создает».

«Что бы я ни создавал, запомните главное: моя будет заслуга, если мне как президенту и вам удастся сохранить мир и стабильность, которые у нас есть», - заметил он.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, второе место заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста с требованием отставки Лукашенко, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками. Сама Тихановская покинула страну и с тех пор регулярно выступает с политическими заявлениями и призывами к жителям Белоруссии.

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