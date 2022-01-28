Лукашенко назвал условие для своей отставки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности уйти «на покой», если такое решение примет народ республики. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление глава государства сделал сегодня в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию.
«Примете решение и этот президент пойдет на покой, сочтете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране, вы скажете. Я не забронзовел. Вы всегда можете прямо в лоб сказать, что я должен делать или не делать», - заявил он.
При этом Александр Лукашенко призвал «не подпевать тем беглым, которые орут, что он под себя что-то создает».
«Что бы я ни создавал, запомните главное: моя будет заслуга, если мне как президенту и вам удастся сохранить мир и стабильность, которые у нас есть», - заметил он.
9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, второе место заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.
После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста с требованием отставки Лукашенко, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками. Сама Тихановская покинула страну и с тех пор регулярно выступает с политическими заявлениями и призывами к жителям Белоруссии.