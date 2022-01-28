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38 минут назад

Лукашенко призвал оппозиционеров вернуться и встать на колени

Глава Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал покинувшим страну оппозиционерам вернуться и «покаяться», а также заплатить «штрафные санкции». Об этом сообщает ОНТ.

Лукашенко призвал оппозиционеров встать на колени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем послании к нации Лукашенко заявил, что те, «кому надо, могут отсидеть в местах не столь отдаленных».

«Мой вам совет: домой! Кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что [компенсировать] то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь», - сказал он.

Также Лукашенко заявил, что те, кто «идет его убивать», знают, какой будет реакция.

«Их родственники плачут. Здесь у них осталась собственность, мы близко подошли к решению этих вопросов. А что вы думаете, тут у меня кого-то будут убивать, сжигать, а я буду на это смотреть сквозь пальцы?» - заявил он.

Ранее Лукашенко обвинил покинувших страну белорусских оппозиционеров в создании «альтернативного проекта Конституции под себя». Также он пригрозил, что оппозиционеры «ответят по закону, где бы ни находились», за призывы ввести санкции против Минска.

Лукашенко пообещал конец Литве

27 февраля в Белоруссии состоится конституционный референдум. Власти планируют сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия президента и парламента. В том числе - расширив полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений.

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